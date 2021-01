Zelfs geen oogarts nodig in Ede, wel twee parkieten dood

Het was voor het eerst sinds vele jaren dat er zelfs geen oogarts hoefde te worden opgeroepen, meldt een woordvoerder vrijdagochtend. De vier vuurwerkslachtoffers, twee van hen raakten gewond door carbidschieten, konden vrij eenvoudig geholpen worden. In voorgaande jaren had het ziekenhuis in Ede vaak tientallen vuurwerk-slachtoffers te behandelen. Eén van de slachtoffers was een jongetje dat iets in het vuur had gegooid. Door de harde knal die volgde vielen twee parkieten van hun stokje, zij overleefden dat niet. De jongen, die lichte brandwonden had, was erg verdrietig.