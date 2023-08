Zelfs vanuit de Achterhoek naar de gezellig drukke Zomermarkt in Lunteren: ‘Nu loop ik door, anders ben ik zo mijn man kwijt’

Regen nog geen spelbreker mooi wijnjaar: ‘Het wordt wel tijd dat het stopt met plenzen’

Het beste recept voor de productie van druiven is warm en droog weer. Maar het zijn juist deze ingrediënten die nu ontbreken. Toch zitten de wijnboeren in het Rivierenland en de Vallei nog niet met de handen in het haar. De trossen hangen er nog fris bij, maar de zon moet zich nu wel laten zien. Dán heeft 2023 nog alle kans een mooi wijnjaar te worden.