Zeven 'keurige kamers', maar zonder daglicht

Afgelopen maandag werden elf arbeidsmigranten uit de kelder van een appartementencomplex gehaald. In zeven kamers, waarin elk twee bedden staan, werden sinds mei elf Oost-Europeanen gehuisvest.

De omgevingsdienst maakte maandag een eind aan de bewoning. Reden: het is er niet veilig genoeg. De vluchtwegen zijn niet in orde, net zomin als de rookmelders en de ventilatie. En de ramen zijn geblindeerd, waardoor de bewoners te weinig daglicht hadden.

Keurig



Dit zou in het voormalige Besampand aan het Zuidplein in Ede zijn gebeurd. Achter de gesloten deur in de kelder zijn zeven kamers gerealiseerd, zegt Imano Zebedayo. ,,Daar wonen Polen.’’ En nu hij erover nadenkt, normaal hoort hij ze 's avonds altijd rond een uur of zes, zeven, maar nu niet.

Zelf woont hij in een studio elders in het complex tegenover station Ede-Wageningen. Hij is weleens beneden geweest en het zag er keurig uit, vertelt hij. ,,Er zijn zes kamers tegenover elkaar en één op de kop. Met twee gezamenlijke douches en twee toiletten. Er stonden mooie meubels en er was een mooie keuken.’’ Hij had er gerust zelf in willen wonen. Dat er weinig daglicht is? Hij haalt er zijn schouders over op. ,,Ik heb ooit in zo'n kamer geleefd, en ze moeten toch ergens wonen?’’ En, verzekert hij, de kamers zien er keurig uit.

Bemoeienis

De appartementen worden in opdracht van de eigenaar verhuurd door het bedrijf Campolis. Maar dat geldt niet voor de kelder, zegt een woordvoerder. ,,Dat gaat niet via ons. Wij hebben daar geen enkele bemoeienis mee.’’ De omvorming van het kantoorpand tot woningen speelt op meer plekken in Ede: ook in het gebouw ernaast wordt druk gewerkt aan de realisatie van appartementen. Er is veel behoefte aan appartementen in Ede, legt een woordvoerder van woningcorporatie Woonstede uit. ,,Er is meer vraag naar dan waar wij aan kunnen voldoen. Op deze manier kunnen we mensen aan woonruimte helpen.’’

Volgens de gemeente Ede vindt een dergelijke situatie maar zelden van. ,,We waren zelf ook heel verbaasd.’’ De komende week gaat de gemeente kijken of er aangifte wordt gedaan en hoe de situatie heeft kunnen ontstaan.