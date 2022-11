Zieke Edenaar die brand stichtte en agenten bekogelde gaat vanuit cel naar kliniek

Via de kappers­stoel naar FC Jeugd; Edese club heeft zijn eigen ‘Lewandow­ski’

Of hij een aanwinst voor FC Jeugd is, moet nog blijken. Feit is dat de Pool Sebastian Kowalski (24) sinds kort deel uitmaakt van de selectie van de Edese zondagderdeklasser. Door trainer ‘Coco’ Fares wordt de aanvaller gekscherend ‘Lewandowski’ genoemd.

