Ziekenhuis Ede gaat patiënt monitoren met slimme pleister

De pleister - biosensor genoemd - biedt uitkomst. ,,We hebben besloten dat we hiermee starten, ook in het kader van een eventuele volgende Covid-periode”, zegt Groot. ,,De biosensor is door Philips ontwikkeld. In de pleister zit software die ademhaling, hartfrequentie en beweging monitoren en een signaal versturen wanneer die buiten een bepaalde bandbreedte vallen.



Dit signaal wordt dan via een draadloze verbinding verstuurd naar een kastje en naar de smartphone van de dienstdoende verpleegkundigen op de afdeling. Het is één van de innovaties die in een stroomversnelling zijn gekomen als gevolg van de corona-uitbraak.



Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet de enige die klinisch - in het ziekenhuis zelf - met de biosensor gaat werken, bij het UMC Utrecht gebeurt dit al.