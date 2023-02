Ziekenhuis Gelderse Vallei bereikt akkoord met VGZ na maanden van ‘moeizame onderhandelingen’

Edese middelbare scholen slaan handen ineen en hopen op meer Edese kinderen

De vijf middelbare scholen in Ede zijn samen begonnen met de campagne ‘Je leert en leeft in Ede’. De meeste Edese kinderen kiezen al voor een middelbare school in hun gemeente. Maar er is ook een groep die kiest voor een school in de omliggende gemeenten.