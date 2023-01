Ziekenhuis Gelderse Vallei contracteert nog eens vier zorgverzekeraars, ook vordering met VGZ

Ria moet onder het mes, maar het ziekenhuis heeft geen contract met haar zorgverze­ke­raar: ‘Krijg ik nu de rekening?’

Ria Maliepaard leeft tussen hoop en vrees. Komende week ondergaat ze enkele ingrepen in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Omdat haar zorgverzekeraar VGZ nog altijd niet tot een akkoord is gekomen met het ziekenhuis over de vergoeding van de zorgkosten voor 2023, bestaat de kans dat ze een flinke rekening gepresenteerd krijgt.

5 januari