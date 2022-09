Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sint Maartenskliniek werken samen bij reumazorg

,,Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de inwoners in haar regio ook in de toekomst goede reumatologische zorg bieden. Door samenwerking met de Sint Maartenskliniek, die het grootste reumacentrum van Nederland heeft, lukt dat op een kwalitatief zeer hoog niveau", vertelt Arjen Hakbijl, lid van de raad van bestuur van het Edese ziekenhuis.

Persoonlijke zorg

Volgens Hakbijl is reumazorg persoonlijk, waarbij ziekenhuis en patiënt een lange relatie met elkaar aangaan. ,,Daarom was het voor ons belangrijk dat de patiënt onder behandeling blijft in het vertrouwde ziekenhuis. De patiënten kunnen, indien nodig, de andere artsen en behandelaren van Ziekenhuis Gelderse Vallei ongewijzigd blijven zien.”

Patiënt de heer Hooijer is blij met de samenwerking: ,,Het team dokters wordt groter, waardoor onderling overleggen voor hen gemakkelijker is en ik de beste behandeling krijg.”

Edese medewerkers in Nijmeegse dienst

Medewerkers van de polikliniek Reumatologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei komen in dienst bij de Sint Maartenskliniek. Dit is een gespecialiseerd ziekenhuis in aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Reumapatiënten kunnen bij de Sint Maartenskliniek op meerdere plekken in Nederland terecht. Voorzitter raad van bestuur Mark van Houdenhoven: ,,We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk patiënten laagdrempelig toegang hebben tot hoogwaardige reumazorg. Nu dus ook in Ede, Barneveld en Veenendaal.”