Ziekenhuizen schrikken: dementie bij ouderen vaak niet herkend

De mopperende boer is van alle tijden, maar deze opstand gaat de geschiede­nis­boe­ken in

19 oktober EDE/ SINT HUBERT - Nog nooit vertoond is het, wat er deze week gebeurde. Met eerder als opwarmer boerenprotesten in verschillende provincies en twee weken geleden ook al een flinke demonstratie, trokken woensdag ongekend veel tractoren naar Den Haag uit protest tegen kabinetsplannen voor de terugdringing van de veestapel. ,,Als je het in de geschiedenis bekijkt, is hier zeker wat gebeurd.”