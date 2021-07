Zien! Exclusieve filmbeelden van wolven op de Veluwe: ‘Ik hield mijn adem in’

Update Jongen (14) overleden door aanrijding buggy en bestelbus in buitenge­bied Ede

21 juli LUNTEREN - Bij een aanrijding in het buitengebied bij Lunteren is vanmiddag een 14-jarige jongen overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was passagier op een buggy, die in botsing kwam met een passerende bestelbus.