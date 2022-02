Zij ruiken en proeven al maanden niets door corona: ‘Ik was liever een paar weken doodziek geweest’

Weinig of niets meer ruiken is een symptoom bij 30 tot 80 procent van iedereen die besmet raakt met het coronavirus.



Bij negen van de tien patiënten die er last van hebben, keert het reuk- en smaakvermogen binnen vier weken terug, maar de overige 10 procent ervaart de klachten (veel) langer of zelfs permanent. Duizenden, zo niet tienduizenden Nederlanders ruiken al weken of maanden - soms zelfs jaren - vrijwel niets.



De medische wetenschap doet haar best om patiënten perspectief te bieden, maar er is nog veel onzekerheid. Een wondermiddel is tot op heden niet gevonden. Tot die tijd zoeken mensen met reuk- en smaakverlies vooral steun bij elkaar. Omdat de reuk onzichtbaar is, is het verlies ervan namelijk ook een eenzame beperking.