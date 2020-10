Zo kreeg Bart Kemp uit Ede duizenden boeren in recordfile naar Den Haag: ‘Die dag zag je hoe groot de problemen zijn’

Moeder vermoorde Shelley (22) is de klap nog lang niet te boven: ‘Ze is toegeta­keld als een beest in een slachthuis’

27 september Op een zwoele, voorzomerse avond in juni gaat het in een flat in Ede helemaal mis. De 22-jarige Shelley Bosch wordt vermoord, vermoedelijk door haar vriend. Tientallen messteken maken een einde aan haar jonge leven. Drie maanden later doet Shelley’s moeder Mariët Bosch haar verhaal.