Zo kreeg Bart Kemp uit Ede duizenden boeren in recordfile naar Den Haag: ‘Hoe staan de boeren er nu voor?’

Kemp had in de dagen daarvoor met één tekstberichtje duizenden boeren gemobiliseerd om zich te laten horen. Dat gebeurde.

Maar ook in de maanden die volgden waren er protesten, die regelmatig een stuk grimmiger verliepen. ,,Er zijn hebben incidenten plaatsgevonden die de burgers niet meer dichter bij de boer hebben gebracht. Dat is jammer. Je weet dat als je met veel mensen bij elkaar bent, er dingen kunnen gebeuren. En daar wordt dan op gefocust.’’ De kloof tussen boer en burger dichten, dat is juist één van de doelen van Agractie, de organisatie waar Kemp de voorman van is geworden.