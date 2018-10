Zo'n vijf teruggekeerde jihadisten in Ede, burgemeester voelt zich 'machteloos'

Van onrust over teruggekeerde asielzoekers is in Ede nog geen sprake geweest zegt de burgemeester. Ook is hij zelf nog niet in gesprek gegaan met terugkeerders.



Echt concrete ideeën om burgemeesters handvatten te geven, heeft Verhulst nog niet. Hij denkt onder meer aan een schuldbelijdenis door de terugkeerder. Andere opties zouden door de politiek in Den Haag moeten worden gezocht.



Over terugkeerders uit IS-gebied in Ede is weinig bekend. Het verhaal van een Edese vrouw die terugkwam, is wel bekend. Zij ontkent deelname aan de gewapende strijd bij IS.