Zoekgroep Gelderse Vallei helpt als baas en hond elkaar kwijt zijn: Tranen van geluk bij hereniging

In Ede kan je bowlen en golfen in een mysterieus licht

26 december EDE Hoewel het nog niet helemaal af is, genieten de bezoekers van binnenspeeltuin Monkey Town in Ede op tweede kerstdag al van de nieuwste attracties: minigolf, bowling en lasergame. En niet in het felle licht, maar in een glow in the dark setting.