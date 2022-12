Zonnewal langs A12 kan er komen: ‘Geen reflectie voor automobilisten’

Honderden gezinnen uit de kou dankzij Warme Winter Winkel in Ede: ‘Letterlijk en figuurlijk’

De temperaturen dalen. Dat voelen ook veel Edese gezinnen, zowel letterlijk als figuurlijk. De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat veel huizen niet warm worden gestookt. Gebeurt dat wel, dan staan mensen financieel in de kou. Zeker in de sinterklaastijd is dat geen pretje, vooral als er ook kinderen in het spel zijn. De Ede Viert Warme Winter Winkel biedt uitkomst.

2 december