Zoon die voor derde keer scheurt in pa’s auto met drugs op is er gloeiend bij

Koopzonda­gen keren weer terug in de Vallei

8:30 VEENENDAAL - De koopzondagen keren weer terug in de Vallei. In Wageningen wordt de eerste koopzondag sinds de coronacrisis op 7 juni gehouden, in Veenendaal is de eerste op 28 juni. Ede heeft de koopzondag nooit aan banden gelegd, maar toch waren daar veel winkels gesloten. Nu doen er steeds meer mee.