Zorgstop in ziekenhuizen, want het geld voor dit jaar is op

In de clinch

Het ziekenhuis komt in 2019 naar schatting miljoenen euro’s tekort, blijkt uit een brief van het ziekenhuis aan huisartsen in de regio. De woordvoerder wil geen uitspraken doen over specifieke budgetten en hoe het tekort wordt opgelost.



Wel laat het ziekenhuis weten vooral in de clinch te liggen met verzekeraar VGZ vanwege een langlopende discussie over de vergoedingen: een deal voor 2020 is onzeker.