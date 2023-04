Zoveel oranje auto's zijn er in Ede

Heel veel oranje en een klein beetje zwart; wat is er te doen op het Arnhemse Oranje­feest?

Arnhem kleurt rond de verjaardag van de koning weer twee dagen oranje (en zwart, maar daarover later meer) voor een van de grootste Koningsdagfeesten van het land. En nagenoeg alle podia zijn gratis te bezoeken. Kom daar elders nog maar eens om. Het aanbod is weer overweldigend. We plukken er een paar highlights uit.