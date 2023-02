Zwaar ongeluk op A12 bij Bennekom eist twee levens: mannen van 24 en 48 jaar oud komen om

Het ongeluk gebeurde even na 14.30 uur . Naast de auto met de Slowaken was er nog een ander voertuig bij het ongeluk betrokken: daarin zat een 28-jarige man uit de gemeente Twenterand. Het busje waarin hij zat, reed om onduidelijke redenen achterop de auto waarin de Slowaakse mannen zaten.

De 28-jarige raakte niet gewond, aldus de politie. Wel is hij na het ongeval aangehouden. Dat is een standaard procedure in het geval van een ernstige aanrijding. Hij is gehoord, maar zit niet meer vast. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er geen sprake is van middelengebruik door de man. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.