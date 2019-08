Zwaarbewapende agenten vallen drugslab Ede binnen na tip

update | videoEDE - De politie is een drugslab in een bedrijfspand aan de Ottostraat in Ede binnengevallen en doet daar onderzoek.

Agenten dragen kogelwerende vesten en wapens om het pand te bewaken. De brandweer is samen met de Landelijke Faciliteit Ontmanteling aanwezig.



Er was niemand aanwezig in het pand en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De dienst LFO zal onderzoeken welke stoffen aanwezig zijn in het pand. Rechercheurs stellen sporen veilig en nemen spullen in beslag.



Volgens de politie is het pand 40 bij 40 meter groot en is er op de helft van het gebouw een wand geplaatst. Daarachter zou het drugslab zich bevinden. De politie verwacht dat het dagen duurt voordat het lab is ontmanteld.

Lab gevonden na tip

De politie spreekt van een toevalstreffer. Er was een tip binnengekomen dat er in het pand een drugslaboratorium zou zitten. Op basis van de omvang van het betreffende adres rukt de politie uit met een groot aantal mensen en eenheden.



De zwaarbewapende eenheid die in Ede meewerkt is standaard bij dit soort operaties. Volgens de politie gebeuren er in Ede nu geen spannende dingen meer. In het pand wordt volgens onze verslaggever een wandje uitgebroken op zoek naar mogelijk verborgen locaties.

Buren zijn ondervraagd

Gebruikers van een buurpand aan de Ottostraat zijn door de politie ondervraagd. De operatie in Ede had nogal wat bekijks. In elk geval van de bewoners van een woonwagenlocatie op de hoek van de Ottostraat.