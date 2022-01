Zwakke én dode wilde zwijnen zijn overal op de Veluwe zichtbaar: ‘Zielig? Dit is de natuur’

Het is een bijzonder beeld op het Mosselse veld boven Ede. Een wild zwijn staat stil voor een hek waar wandelaars en fietsers passeren. Hij vlucht niet, zoals hij in normale omstandigheden zou doen. ,,Deze dieren staan op omvallen”, zegt boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten.



Na een aantal vette jaren is er veel te weinig voedsel voor de vele zwijnen die op de Veluwe lopen. Dat zorgt ervoor dat de dieren niet alleen in de nacht maar ook overdag op zoek gaan naar eten. Ze blijven niet langer in hun eigen beschermde omgeving, maar lopen steeds verder, ook de bebouwde kom van Ede in.



En dus zijn ze steeds beter zichtbaar voor iedereen die in de natuur komt. ,,Ze zijn eigenlijk 24 uur per dag voedsel aan het zoeken.”