Zware mishandeling met honkbalknuppel heeft mogelijk link met explosie bij horecabedrijf in Ede

De politie meldt dat dinsdag en kondigt aan dat de zaak vanavond wordt behandeld in het programma Opsporing Verzocht op NPO1.



De ontploffing bij de horecagelegenheid in Ede is nooit eerder gemeld, maar vond eerder deze maand plaats. De politie wil dinsdagmiddag niet zeggen om wat voor horecabedrijf het precies gaat.



De mishandeling was op 27 februari aan de Haverkamp in Lunteren. Een man werd door twee daders geslagen met een honkbalknuppel toen hij ’s ochtends vroeg naar zijn auto liep. Hij liep daarbij een schedelbreuk op.



Volgens de politie is na de ontploffing in Ede een brief gevonden waarin ‘wordt gedreigd met zwaar lichamelijk geweld, als er niet betaald wordt’. Deze brief wordt vanavond aan tv-kijkers getoond in de hoop dat iemand het handschrift en taalgebruik herkent.