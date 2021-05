Zwijn overlijdt op ‘beruchte’ N224 bij Ede door botsing met auto

UPDATE + VIDEO Slachtof­fer steekpar­tij vakantie­park Ede is 67-jarige Utrechter, nog geen aanhoudin­gen verricht

19 mei EDE - De bebloede man die dinsdagavond door ambulancemedewerkers is opgehaald op vakantiepark Bospark in Ede is inderdaad slachtoffer geweest van een steekpartij. Dat bevestigt de politie woensdagochtend.