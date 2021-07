Zwijn, raster en verdrogende grond verjagen de das van de Veluwe

‘Ik had het nooit moeten doen’: OM eist celstraf tegen Hervelder (40) voor mishande­len ex-vriend van zijn vriendin in Bennekom

6 juli BENNEKOM/HERVELD - Tegen een 40-jarige man uit Herveld is dinsdag in de rechtbank in Utrecht zes maanden gevangenisstraf geëist waarvan de helft voorwaardelijk. De man zou in Bennekom de vorige vriend van zijn geliefde in elkaar hebben geschopt. De Hervelder zou ook 5000 euro schadevergoeding moeten betalen.