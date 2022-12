14-jarige jongen ramt muur in de straat met auto van ouders

Ergon en UWV voeren campagne ‘Baan zoekt mens’

EINDHOVEN - Ergon en UWV werken de komende maanden samen in de campagne ‘Baan zoekt mens’. Daarmee willen ze meer werkgevers over de streep trekken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vandaag start de tour op de Hurk in Strijp.

30 november