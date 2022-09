17de editie Ameezing Eindhoven: ‘Vertrouwd programma met bekende ingrediënten’

De opzet van Ameezing Eindhoven was van meet af aan een succes en trok elk jaar weer duizenden muziek- en zangliefhebbers naar het Stadhuisplein. In 2020 kon het festijn vanwege het coronavirus niet doorgaan, vorig jaar kon dat wel maar bracht het evenement door de niet aflatende regen maar 1500 mensen op de been.

Op volle sterkte

,,Dat was echt erg", zeggen Margot Burgerink en Annemoon Ypenburg lachend. ,,Maar we staan er vrijdag weer, op volle sterkte met ruim vijftig zangers en zangeressen, een compleet orkest en een programma zoals het publiek dat van ons gewend is. Plus een aantrekkelijk voorprogramma met de Of ge zat band en het optreden van een dj.”

Blij met Van Doorne kiosk

Voor de tweede keer vindt Ameezing plaats in en rondom de Wim van Doorne kiosk naast het Parktheater. Vorig jaar kon het evenement al niet meer op het Stadhuisplein plaatsvinden door de sloop van het ABN-Amro gebouw op het plein en verschillende verbouwingen. Margot Burgerink: ,,We waren blij met de Wim van Doorne kiosk, want die was tot voor het covid-tijdperk eigenlijk nooit beschikbaar. Bijkomend voordeel was natuurlijk dat we geen kosten hadden voor een podium. Bovendien heel fijn voor onze sponsoren die zelf ook hard waren geraakt door de economische gevolgen van het virus. Vorig jaar hebben we Ameezing volledig op eigen kracht kunnen neerzetten. Het was alleen wel heel erg jammer dat uitgerekend die dag de regen letterlijk met bakken tegelijk uit de hemel viel. Ook gold er nog een coronacheck-plicht en was het nog niet tot iedereen doorgedrongen dat we ‘verhuisd’ waren naar het Stadswandelpark. Maar eerlijk is eerlijk, de regen was de grootste boosdoener.”

Vervanger bevrijdingsfeesten

Ameezing Eindhoven is achttien jaar geleden begonnen als vervanging van de bevrijdingsfeesten in de stad. ,,Altijd op de vrijdag pal na 18 september en met een bewuste keuze voor het saaiste plein van Eindhoven", vervolgt Burgerink. ,,Maar we wilden expliciet dat de mensen zouden meezingen en daar leende het Stadhuisplein zich natuurlijk bij uitstek voor.”

Vol is vol

Ameezing Eindhoven biedt het publiek vrijdag een vertrouwd programma met alle bekende ingrediënten: een Nederlands- en Engelstalig programma met zowel up tempo als laag tempo nummers. Vanaf 18.30 uur speelt de Of ge zat band, vanaf 19.30 uur draait een dj en om 20.00 uur brengen het LGMK en het orkest Ameezing Eindhoven. De Wim van Doorne kiosk bevindt zich naast het Parktheater aan de Alberdingk Thijmlaan. Gratis entree en vol is vol.