315 bestuurders in Oost-Brabant gepakt bij politiecontrole vanuit touringcar

Politie-in­val in ‘overvolle’ shishaloun­ge in Eindhoven na melding over mogelijk vuurwapen

12 september EINDHOVEN - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inval gedaan in een zogeheten shishalounge aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Dat gebeurde na een melding van een opstootje in het loungecafé rond middernacht, waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken zou zijn. Politie schaalde groot op en trof bij aankomst een overvol café, in strijd met de coronaregels.