38 PEC Zwolle-supporters opgepakt in Eindhoven

De grote groep supporters stond buiten bij een café tegenover de Aldi in Stratum en de politie had ‘informatie dat ze de confrontatie zochten.’ Bij aankomst van de agenten keerden de supporters zich tegen de politie, waarop ze zijn aangehouden. Daarbij werden wapenstokken gebruikt.

Een bus van Bravo, waarin passagiers zaten die onderweg waren naar Valkenswaard, werd aan de kant gezet door de politie op de parkeerplaats van het Aldi-filiaal aan de Aalsterweg. De bus is gevorderd omdat er op zo'n korte termijn geen ME-bus beschikbaar was. De inzittenden moesten eruit, waarna de supporters in de bus werden geleid. Vanuit daar zijn ze naar het politiebureau gebracht.