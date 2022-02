55.000 tv-kopers willen geld zien van Philips; snel besluit over behandeling rechtszaak

Eindhoven­se gemeente­raad is ‘stempelma­chi­ne’ geworden: de werkdruk is te hoog, tijd voor diepgang ontbreekt

EINDHOVEN - De Eindhovense gemeenteraad is een ‘stempelmachine’ geworden die alleen maar besluiten van het college van burgemeester en wethouders goedkeurt. De werkdruk is te hoog, er is te weinig tijd voor diepgang. En zicht op grote dossiers of geldstromen heeft de raad niet.

18 februari