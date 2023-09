6e editie Liberation 040 op Eindhovens 18 Septemberplein

Golfbaan Welschap na drie jaar voor één keer uit de mottenbal­len: ‘Gras groeide inmiddels tussen het zand door’

EINDHOVEN - De sluiting van golfbaan Welschap in Eindhoven in 2020 deed pijn bij de negenhonderd leden en liefhebbers. Het was immers een van de mooiste banen in de regio. De natuur nam het langzaam over, maar zaterdag kan er toch weer een balletje worden geslagen.