A2 bij Maarheeze dicht door ravage op de weg, twee gewonden bij botsing tussen caravan en Range Rover

Zomerserie Discothe­ken van weleer (6): ‘Zonder Saturday Night Fever was Hollywood er nooit gekomen!’

EINDHOVEN - Discotheek Hollywood in de Eindhovense Dommelstraat was in het einde van de jaren 70 de populairste uitgaansgelegenheid in Zuid-Nederland. Stralende mensen op een verlichte dansvloer, onder spiegelbollen en bundels van licht. De nieuwste discomuziek uit de USA klonk door de speakers. Rijen wachtenden voor de deur. Wat Studio 54 voor New York was, was Hollywood voor Eindhoven.

