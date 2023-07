A2 urenlang dicht bij Eindhoven door ongeluk

Op culinaire ontdek­kings­reis door de natuur bij Het Huis van Waalre

WAALRE - Opa’s en oma’s weten nog wel dat ooit bijna al ons voedsel van het land kwam. Tegenwoordig wordt het meeste wat we eten gekocht in de supermarkt. Terwijl je toch gewoon kunt happen in een jong groen blaadje in de tuin, pannenkoeken kan maken van wilde peen en thee van rode klaver.