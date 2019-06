A50 Eindhoven - Oss dicht na ernstig ongeluk bij Uden

Steeds minder brandweer­vrij­wil­li­gers in Brabant, tekort is het grootst in Zuid­oost-Bra­bant

13:52 Het tekort aan vrijwilligers bij de brandweer in Brabant wordt steeds nijpender. Van 2010 tot en met dit jaar is het aantal vrijwillige spuitgasten met ruim 17 procent afgenomen. De grootste afname is te zien in Zuidoost-Brabant, dat op bijna een kwart minder (22,3 procent) vrijwillige brandweerlieden kon rekenen. In Brabant-Noord en Brabant-West was de afname respectievelijk 16,3 procent en 14,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).