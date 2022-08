A67 richting Venlo dicht na ongeval

Explosief ingeleverd bij kringloop in Eindhoven, EOD stelt granaat veilig

EINDHOVEN - De schrik zat er even goed in bij het personeel van kringloopcentrum Het Goed in Eindhoven. Bij hun vestiging aan de Meerenakkerweg werd een explosief gevonden bij de ingeleverde spullen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam vrijdag om alles tot een goed einde te brengen.

17:02