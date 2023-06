Aanleg bedrijventerrein Brainport-Oost in Peel duurt zeker nog jaren en beslaat waarschijnlijk twee plekken

PSV krijgt in de zomer meer rust: KNVB haalt strijd om Johan Cruijff Schaal naar voren

PSV en Feyenoord openen eerder dan gepland het volgende voetbalseizoen. Aangezien PSV deze zomer op 8 of 9 augustus al moet aantreden in de strijd om de derde voorrondes van de Champions League, wordt het duel om de Johan Cruijff Schaal twee dagen naar voren gehaald. De KNVB plant het duel op vrijdagavond 4 augustus in De Kuip, met als aftrapmoment 20.00.