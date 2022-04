Aannemer en gemeente Eindhoven ruziën over rekening voor rioolschoonmaak



EINDHOVEN - De schoonmaak van 82 kilometer Eindhovens riool in 2018 en 2019 heeft geleid tot ruzie tussen de gemeente en de aannemer over de kosten. In een rechtszaak eist de aannemer 100.000 euro van de gemeente Eindhoven.