Achttien aanhoudingen bij grote actie van Marechaussee, politie en douane bij Eindhoven Airport

Testloca­ties Eindhoven en Helmond afge­schaald, nog 50 tests per dag

EINDHOVEN/HELMOND - In Eindhoven zijn twee grote tenten op de corona-testlocatie aan de Antoon Coolenlaan afgebroken. De teststraat sluit nog niet helemaal: de kleine tent, die er vanaf het begin heeft gestaan, blijft ook nu nog staan. Ook in Helmond is de testcapaciteit flink afgeschaald.

21 mei