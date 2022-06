Actiegroep tegen huurverhoging ook in Eindhoven de straat op: ‘Betaal hogere huur niet’

Ennatuur­lijk uit Eindhoven rekent lagere btw op warmte meteen door in tarieven

EINDHOVEN - Warmtebedrijf Ennatuurlijk verlaagt de voorschotten van zijn klanten per 1 juli. De leverancier van warmte in onder meer Eindhoven en Helmond rekent als een van de weinige de lagere btw op energie meteen door in de maandbedragen.

13 juni