Actiegroep wil demonstreren in Eindhoven na verbod en geweld in Amsterdam

Overleden politie­chef Henk Tromp wilde geen verhalen maar verbalen

16 januari WAALRE - Een volhouder. Iedereen die oud-politiehoofd Henk Tromp kende, noemt hem zo. Gevolgd door het meest sprekende voorbeeld: de zaak-Nicole. Tromp zocht in 1995 in de vroege ochtend al mee naar het verdwenen meisje, en zag uiteindelijk haar moordenaar in de cel verdwijnen. In 2019. ,,Als Henk zich in je kraag vastbeet, was je als crimineel niet gelukkig”, grinnikt huidig chef Wilbert Paulissen.