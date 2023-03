Acute breuk bij Helmond Sport: voormalig aanvoerder hard op weg naar de uitgang

UIT DE OUDE DOOS Een nieuw stadhuis, Helmond bouwde het vorige in 1978

HELMOND - Een heuglijk moment in september 1978, de viering van de eerste steenlegging voor het nieuwe stadskantoor aan de Weg op den Heuvel in Helmond. Dat gebouw is inmiddels afgebroken. Het karkas is weer gebruikt als basis voor het nieuwe Huis voor de Stad dat op dezelfde plaats komt.