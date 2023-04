Ad Beekmans (1951-2023) hield van Best en de lokale omroep: ‘Ik blijf nog efkes, het is zo gezellig’

Na ingetogen verjaar­dags­feest­je geniet Xavi Simons van veegpartij tegen Ajax: ‘Nog nooit zo naar een wedstrijd toegeleefd’

Hij vierde vrijdag heel ingetogen zijn 20ste verjaardag, want deze week stond voor Xavi Simons maar in het teken van één ding: winnen van Ajax. Dat lukte, en hoe: met een doelpunt en een assist stond de sterspeler van PSV opnieuw in de schijnwerpers. Toch wil Simons niet té lang genieten.