Afhaalzaak in Kruisstraat mag niet meer open, eigenaar struikelt over integriteitstoets

Afslag Eindhoven hervat delirische carnavals­voor­stel­ling ‘Naar de overkant van de nacht’

EINDHOVEN - Ze mochten er vorig jaar maar kort genieten, want na de première van ‘Naar de overkant van de nacht’ in Venlo ging de boel door corona weer op slot. Vanaf 9 september is Afslag Eindhoven uitgebreid terug met haar carnavalsvoorstelling.

29 augustus