Afsluiten bruggen bij centrum Eindhoven is noodzaak, vindt de buurt, ook al moet iedereen dan omrijden

Personenau­to volledig uitgebrand in Eindhoven: politie zoekt in de buurt naar brandstich­ters

EINDHOVEN - Een geparkeerde personenauto is dinsdagnacht rond 0.30 uur in brand gevlogen aan de Echternachlaan in Eindhoven. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting.

30 november