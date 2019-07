Agenten mishandelen geboeide man in Eindhovense cel, na 4,5 jaar krijgt man geen straf

DEN BOSCH - Wegens ‘buitenproportioneel geweld’ van de politie krijgt een 24-jarige Eindhovenaar geen straf nadat hij te keer ging op het Stratumseind. De Bossche politierechter zag dat de verdachte op het Eindhovense hoofdbureau, geboeid, zwaar is aangepakt door vier agenten. “Dat was uit woede en dat is ontoelaatbaar”, aldus de rechter.

De verdachte Adem D. (24) had zich verzet tegen arrestatie en agenten bespuugd. Geweld tegen politie (ook het spugen was aanvankelijk ten laste gelegd als geweld) wordt zwaarder bestraft omdat agenten een publieke en dienende taak hebben. Nu vroeg het Openbaar Ministerie zelf schuldigverklaring zonder straf.

Strafbankje

Het OM stond donderdagochtend sowieso al met de mond vol tanden omdat de zaak 4,5 jaar oud is. De officier van justitie wist niet waar die vertraging in zat. Ze wilde de aanklacht laten vallen, maar drie agenten vroegen smartengeld en daarom was Adem D. (24) alsnog in het strafbankje geroepen.

Zowel officier als rechter maakten Adem complimenten omdat hij meteen ruimhartig bekende dat hij op een januarinacht in 2015 te ver was gegaan op het Stratumseind. Twee groepen hadden ruzie, de politie ging er in linie tussen staan en Adem probeerde daar doorheen te breken. Agenten hielden hem tegen. Dat werd een worsteling waarbij Adem een vuistslag uitdeelde en een agent bespoog. Hij ging in de boeien, en naar het hoofdbureau.

Daar dacht Adem een van de arrestanten te herkennen en schold hem uit. De agent draaide zich meteen om en greep de geboeide bij de keel. Adem verzette zich en voor het oog van de camera pakten vier agenten hem, volgens de rechter, ‘bijzonder hard’ aan. De camerabeelden zijn later door andere agenten minutieus beschreven en beiden laten geen ruimte tot twijfel. Een agent zei een kopstoot te hebben gekregen. De hoofden raken elkaar ook maar dat lijkt eerder te komen omdat Adem dubbel sloeg omdat hij een stomp in zijn maag kreeg.

Des duivels

Adem D. gaf meteen toe dat hij op het Stratumseind dom en fout was. Het kwam omdat hij voor het eerst in zijn leven had gedronken. Hij vindt het ook terecht dat hij toen klappen kreeg en werd opgepakt. Wat daarna gebeurde vindt hij niet kunnen. Hij ontkent terug te hebben gevochten. “Dat kon ik niet eens door mijn boeien. Ik heb alles geïncasseerd”, zei hij.

Advocate Marie-José Beukers was des duivels. Volgens haar waren mensenrechtenrechten geschonden. Dat hij ‘flink was aangepakt’ vond ze het understatement van het jaar, ze was dolblij met de beelden want het leek haar een gerede vraag of haar cliënt anders was geloofd. De ontkennende agenten geloofde ze ‘met alle respect’ niet. “Hun woorden kloppen niet, de beelden staan hier als een huis”, zei ze en vroeg de hele zaak gewoon van de hand te wijzen.

Onverklaarbaar