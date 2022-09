Airport lastiger bereikbaar wegens werkzaamheden; Noordzijde wordt belangrijkste entree

Deze hoogwaardig openbaar vervoers-verbinding loopt vanaf busstation Woensel, via de Huizingalaan, Marathonloop, bedrijventerrein GDC en het BIC naar de luchthaven. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met gele omleidingsborden via alternatieve routes gestuurd.

Fietsstroken en 30 km/uur

De herinrichting start aan de noordelijke zijde, vanaf de kruising met de Jan Olieslagersweg. Er wordt in de maanden daarna in zuidelijke richting doorgewerkt, inclusief de rotonde bij parkeergarage P1 en vervolgens verder naar het zuiden in de richting van de Marinus van Meelweg.