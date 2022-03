Al drie jaar wachten op eerste technogeschil; duimen draaien bij arbitragestichting TAMI

Veel belangstel­ling voor houten huurwonin­gen in Schutters­bosch: 400 reacties in paar dagen tijd

EINDHOVEN - Er is veel belangstelling voor de nieuwe houten huizen die Woonbedrijf de komende jaren gaat bouwen in Schuttersbosch, een van de meest geliefde buurten van de stad. In mum van tijd reageerden 400 aspirant-huurders.

21 maart