Alcoholcontroles in Eindhoven en Helmond: vrouw rijdt 67 kilometer te hard

De nagelnieu­we Bunkerto­ren in Eindhoven zakte een stukje de grond in, maar dat is geen probleem volgens aannemer Van Wijnen

EINDHOVEN - Zo’n anderhalve centimeter zakte de Bunkertoren de grond in, tijdens de bouw. Geen probleem, want er is ruimte vrij gehouden tussen de oude Bunker en nieuwbouw, zodat de toren zich kan ‘zetten’. Dit en andere leuke weetjes over de honderd meter hoge woontoren vertelt Eric Nagel van aannemer Van Wijnen.

9 november