Alcoholverbod voor jongeren in sportkantines slecht nageleefd: ’Vrijwilligers willen geen politie-agentje spelen’

Festival Windows To The World: van deze etalages word je vanzelf positief

6 september EINDHOVEN - De tijd van de schoenmaker die zijn logo op het raam schilderde, of de groenteboer die de aanbiedingen van de week op zijn ruiten kalkte komt weer terug. Voor even dan. De komende weken veranderen etalages en balustraden in Eindhoven daarom onder de noemer van het festival 'Windows To The World’ in het reclamebord van weleer.