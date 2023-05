Alexia Dirksen nieuwe directeur Van Maerlantlyceum

Krakers in leegstaan­de sporthal­len in Best; eigenaar wil complex slopen voor bouw ‘arbeidsmi­gran­ten­dorp’

BEST - Krakers hebben hun intrek genomen in de leegstaande hallen van SportsPlanet aan De Maas in Best. Het gaat om het complex dat de Eindhovense firma Scherpenhuizen wil slopen, om plaats te maken voor een ‘arbeidsmigrantendorp’.